極小あこや真珠ネックレス\u0026南洋バロックペンダント　2way 取り外し可能　18金



極小あこや真珠ネックレス&南洋バロックペンダント 2way 取り外し可能 18金 | フリマアプリ ラクマ



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国産2.5-3ミリ極小サイズあこや真珠ネックレス\u0026(取り外し可能)南洋真珠ペンダントペンダント取り外しOK!2wayでお使いいただけます♡＊専用ケース付きサイズ:(あこや真珠)2.5-3ミリ (南洋ペンダント)約横11x縦13ミリ長さ:全長約42cm形:(あこや真珠)ラウンド (南洋ペンダント)バロック色:(あこや真珠)ホワイトピンク系 (南洋ペンダント)ホワイトシルバー系金具:K18金＊キズ微○国産あこや真珠、タヒチ真珠、南洋真珠、淡水パールを取り扱っております。○写真は光の当たり方や天気などによって見え方が変わってしまうのでご了承下さいい。それぞれの珠がよく見えるように配慮して撮影しております。○値下げ交渉やまとめ買い割引等は行っておりません。それそれの商品ペ-ジからこ購入お願い致します。○真珠は大体天然傷あり、それぞれ照りや形が異なる一点物です。購入後の返品交換は受け付けておりません。○交渉中であっても、即購入された方を優先とさせて頂きます。○入荷状況によって価格が変化することがございます。ご了承下さい。#akoya#パール#真珠#花珠#国産本真珠#パール材料#パールネックレス#真多麻#彩凛#天女#ベビーパール#babyakoya#冠婚葬祭#真珠ネックレス#入学式#卒業式#学校行事材質···K18(18金)カラー···ホワイト装飾···パール