エルメス　カシミアシルク　カシシル　カレ　マフラー

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2022-2023AW素材 カシミヤ70%シルク30%ハンドフリンジ付きスカーフフランス製アンリ・ドリニーによるデザイン寸法:65x65cm●65センチは、デイリーに使い勝手のいいサイズシルクと違い、カシシルなので暖かく、肌触り最高です。カシシル定番サイズで暑さを感じる方に向いているサイズ感です。嵩張らないのでバッグにしまいやすいです☆●ケリーの紐に巻き付けて寒い時には首に巻こうかと思ってました●ピコタン使用時に財布など見えないように乗っけといたり肌寒い時にサッと取り出せて使えるサイズ感 ●ダウンコートの中に巻いても嵩張らないのが良いです写真3枚目はイメージ写真です。実際には付けてません。写真5枚目はエルメス正規品のマーク確認として写真撮りました。定価は64000円ほどだったと思います勿論エルメス店舗にてお手入れ可能です※期間限定出品になります10月末くらい。まだ気温が高いのでもう暫く出品しそうです早い者勝ちなのでお気に召した方がいればコメントをください※未使用品ですが値下げを何度かしてます。今期売れなければ私が使う予定ですので、生地系で使用済みの再出品は当方しません付属品→本体とエルメスオレンジ箱どちらも本物なのでご安心ください