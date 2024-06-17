カルティエ財布　三つ折り口金

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1998年 海外の正規店にて購入使用期間 1ヶ月未満箱、製品カードあり写真では分かりづらいかもしれませんがお札部分、小銭部分の汚れは殆ど無いです。外側に多少の傷はあります。お安いお買物ではないのでご納得頂けます方どうぞ宜しくお願いします。カード入れ…10枚ポケットありお札入れ…仕切なし小銭入れ…仕切なし三つ折りではありますが実質お札自体は二つ折りで、被せ部分があり三つ折りとなっております。財布形/開け口···三つ折り、がま口