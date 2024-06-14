スネアドラム\u0026ツインペダルケース

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==============================ProtectionRacketスネア\u0026DFペダルバッグ14x6.5TZ3016LPTR14SD6.5PDLツインペダル収納可スネア＆ペダルケース対応スネアサイズ：14\"X6.5\"ダブルフットペダル用スネア部 最大幅42cm,深さ21cmペダル部 横44cm,縦23.5cm,深さ23cm==============================本体上にハンドル付き肩掛け用ストラップ付属リュックスタイル可スネアドラムの収納部は内側がボアでふわふわ、ヘッドをしっかり守るボア、蓋の内側もボアです。参考のツインペダルは、TAMAのIRONCOBRAを入れてみています。【=写真のスネアとペダルは参考品で、販売品・付属品では有りません=】半年ほど前に、こちらで2年程度使用との品物を購入し、一度だけリハに持参しましたが、現在ツインペダルを演奏に使用していないのでシングルペダルを収納して行ったところ、スペースが有りすぎて上のスネアの収納部分が傾いてアンバランスになり移動しずらかった為、それ以降使用していません。元々がとても綺麗に使われていた品物です。一度だけ持ち出したとものの、まだかなりの美品ですが、あくまでも中古品であることを御承知おき下さい。発送は最小限に畳んだ形でお送り致します。