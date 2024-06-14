H.A.K シルク ガウンワンピース　グレー

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タイトル『H.A.Kオールシルクガウンワンピース グレー』■ブランド·メーカーH.A.K（ハク）■サイズ肩幅 約43cm身幅 約55cm着丈 約80cm袖丈 約17cm※多少の誤差はご了承ください。■素材絹 100%■コンディション大きな破損や汚れはありませんが、新品ではありませんので、保管によるシワや多少の使用感、生地の劣化などご了承くださいませ。【単品でのお値下げはご遠慮くださいませ】