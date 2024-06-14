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H.A.K シルク ガウンワンピース　グレー
商品番号 O20347745065
商品名

H.A.K シルク ガウンワンピース　グレー
ブランド名 ハク
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイトル『H.A.Kオールシルクガウンワンピース　グレー』■ブランド·メーカーH.A.K（ハク）■サイズ肩幅　約43cm身幅　約55cm着丈　約80cm袖丈　約17cm※多少の誤差はご了承ください。■素材絹　100%■コンディション大きな破損や汚れはありませんが、新品ではありませんので、保管によるシワや多少の使用感、生地の劣化などご了承くださいませ。【単品でのお値下げはご遠慮くださいませ】
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