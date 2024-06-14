ci45. PLAY COMME des GARCONS 半袖 ポロシャツ 白

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商品詳細
プレイコムデギャルソンのボタンTシャツレディースMサイズです緑のハートのワッペンロゴが可愛いデザイン❀今の時期に是非♬身幅43cm,着丈53cm,肩幅38cm,袖丈18cm柄・デザイン...無地カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや秋服、冬服も出品してますので是非ご覧下さい！
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