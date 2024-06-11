正規品】フェラガモ ショルダーバッグ ナイロン レザー 茶 レディース ...



サルバトーレフェラガモ ショルダーバッグ レディース - ブラウン×ダークブラウン ナイロン×レザー【中古】20230623｜au PAY マーケット



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【正規品】Ferragamoフェラガモショルダーバッグ肩掛けAU-219360ナイロンレザー革ブラウンレディースシンプルブランド名Ferragamo フェラガモ商品名/スタイルショルダーバッグ型番/シールAU-219360素材ナイロン×レザー革色ブラウンサイズ横：約32cm縦：約25.5cm幅：約11cmショルダー：約53.5-82cm内側ポケットファスナーポケット×1付属品なし状態■外 A 中 AS-新品～新品同様の商品AA-中古品として良いAランク－中古品としてまあまあ良いBランク－中古品として普通Cランク－中古品として悪い状態■ショルダーフチに若干の剥がれ、内側フチレザーに若干のキズ・スレ・シワがございますが、いずれもご使用には差し支えなくまだまだお使いいただける商品です。 付属品■なし ※USED品の為、傷、汚れ、などの見落とし、説明不足などがある場合がございます。素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが少し違いがあることがありますがご理解ください。あくまで素人個人同士のお取引ですので、神経質な方や中古品に理解がない方はご遠慮ください。非常識な方が多いので、購入意思のあるちゃんとした方だけ購入をお願いいたします。 ■購入元リサイクルショップ#正規品#Ferragamo#フェラガモ#ショルダーバッグ#肩掛け#AU-21#9360#ナイロン#レザー#革#ブラウン#茶#レディース#シンプル