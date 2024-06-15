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黒炎の支配者　デッキビルドBOX 2BOX シュリンク無　パックあり
商品番号 I52163593401
商品名

黒炎の支配者　デッキビルドBOX 2BOX シュリンク無　パックあり
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒炎の支配者デッキビルドBOX購入時にシュリンクは剥がされております。中身はシュリンクありと変わりません。すり替え防止の為、返品は承りません。バラ売りも検討いたしますのでコメントをお願いいたします。#ポケモン#ポケモンカード#ポケモンセンター#パラダイムトリガー#ハイクラスパック#VSTARユニバース#バイオレット#スカーレット#クレイバースト#スノーハザード#151#黒炎の支配者#デッキビルドbox
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