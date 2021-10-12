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- 【鑑定書つき】小原祥仙の作品
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商品詳細
裏に作品名と鑑定書の登録証がついてます。掘り出し物です自宅保管額には少し錆びがあります。用途···書道・水墨画額の素材···アルミフレーム表面カバーの素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/flight888428.html
http://narcologia.ru/goods/providence733594.html
http://narcologia.ru/goods/organization144662.html
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