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【鑑定書つき】小原祥仙の作品
商品番号 C11966935875
商品名

【鑑定書つき】小原祥仙の作品
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 22,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裏に作品名と鑑定書の登録証がついてます。掘り出し物です自宅保管額には少し錆びがあります。用途···書道・水墨画額の素材···アルミフレーム表面カバーの素材···ガラス
http://narcologia.ru/goods/flight888428.html
http://narcologia.ru/goods/providence733594.html
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