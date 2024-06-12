Spick \u0026 Span ミドルコート　36

スピックアンドスパン Spick\u0026Spanミドルコートサイズ361年前にこちらで譲っていただきました。肌触りのいい軽いコートで着回しがきくと思います。目立つ汚れなどはありません。昨年末にクリーニングに出して自宅保管していました。※即購入可です。※中古品にご理解ある方のみ購入ください。※タバコなし※ペットあり季節感···冬



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