✨美品✨ シャネル CHANEL デニム チョコバー ハンドバッグ ブルー

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CHANELのチョコバーライン、人気のデニム生地のハンドバッグです。1つだけ問題で内側の金具ネジが1本欠けています。（最後の画像）気付かない程度ですのでそのまま使用していただけるとは思いますが、ネジの交換に関しては、CHANELに修理に出すことで1万円程度？（ネジ1本だけ^^）で修理可能です。現状のままで出品ですので他の同じ商品よりもお求めやすい価格でご提供させていただいております。デニム特有の色褪せはほとんど感じられず、目立つ汚れやキズ、角のすり減りもございません。ぜひ、お手元にお迎えいただき、おしゃれな日常を彩ってください。【商品の概要】 ⭐ブランド ： Chanel（シャネル） ⭐製造国 ： フランス製 ⭐製造年 ： 2000-2001製造（約23年前） ⭐主な素材 ： デニム ⭐購入先 ： オークション ⭐サイズ 横 ： 約30ｃｍ 縦 ： 約18ｃｍ マチ ： 約6ｃｍ （多少の誤差はご了承下さい） ⭐付属品 シリアルシール ： あり ギャランティーカード： あり 箱 ： なし 保存袋 ： なし ⭐状態 バッグ外側 ：目立つ傷・色褪せなく綺麗な状態です バッグ内側 ：目立つ傷・色褪せなく綺麗な状態です ボタン・ファスナー：動作上特に問題はございません【返品について】中古品ですので画像だけでご判断し難い小傷や汚れはございます新品のような質感を求められる方はご購入をお控えくださいませ明らかに当方に瑕疵があった場合には返品対応をさせていただきますので、必ず受取評価前にご連絡下さい最後まで気持ちの良いお取引を心がけておりますどうぞよろしくお願い致します