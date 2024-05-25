レオナールスポーツ グリーン ポロシャツ 花柄 リボン柄 ロゴ入り Mサイズ

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【ブランド】レオナールレオナールスポーツ【アイテム】 長袖ポロシャツ日本製 コットン100ゴルフウェア その他お出かけに袖などの花柄リボン柄がかわいいです【カラー】グリーンマルチカラー【状態】前によく見ないとわからないくらいの目立たないシミがあります画像ご確認くださいその他綺麗な状態です【サイズ表記】M【平置き採寸】着丈50身幅44肩幅40袖丈53伸縮性ややあり誤差はご容赦ください撮影時の小物やコーディネートしたものは含みませんご購入前にプロフィール一読お願いいたします#レゴスキのレオナール#レゴスキのスポーツ