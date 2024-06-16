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⭐︎お値下げ⭐︎アシームMulti way over シャツ
商品番号 O82350530118
商品名

⭐︎お値下げ⭐︎アシームMulti way over シャツ
ブランド名 アシーム
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入し、3回ほど着用していますが、目立った汚れやほつれ、黄ばみありません。マルチな着こなしがお楽しみ頂けるオーバーサイズシャツです。通常のフロントボタンに加え左脇にもボタンが付いている為、上から5つ目のボタンをサイドで止めることでカシュクール風にも着こなせます。また取り外し可能な同生地ベルト付きなので、ウエストマークしての着用もおすすめです。スタイリングヒップがすっぽりと隠れる長さなので、インナーにショートパンツを合わせてミニワンピース風の着用もおすすめです。上からベストやニットを重ねてのレイヤードスタイリングも◎着丈85cm肩幅66cm身幅77cm袖丈50.5cm袖幅（アームホール）52cmベルトカラー···ホワイト柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬素材感程よく張り感のあるシャツです。♡注意事項を書いてありますので、購入時はプロフィール必読お願いいたします╰(*´︶`*)╯♡#アシーム#シャツワンピ#シャツ
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