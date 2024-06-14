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インスタ多数掲載 エマテイラー　イージーケアペプラムジャガードブラウス　ブラック
商品番号 N63308676573
商品名

インスタ多数掲載 エマテイラー　イージーケアペプラムジャガードブラウス　ブラック
ブランド名 エマテイラー
特別価格 税込 1,571 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド：EmmaTaylor定価：9,900円カラー：ブラックサイズ：身幅45,肩幅30,着丈74,袖丈342度程数時間の着用のみですので、目だったダメージ等はありません。あくまで素人保管ですので、完璧を求める方はご遠慮ください。イージーケアでしわになりにくい素材！・トレンドのふくれジャガードは立体的な凹凸感があり大人でモダンな印象に◎・高めのウエスト切替でスタイルアップ効果があり、お尻が隠れる着丈もうれしい1枚。・シャープなキーネックを施し、抜け感をプラス。構築的な袖も甘すぎずフェミニンで洗練されたイメージに◎・後はパール釦で、上品さをプラス。・薄手の生地なのでジャガードでも動きやすさと着心地を兼ね備えた1枚。
http://narcologia.ru/goods/stage705497.html
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