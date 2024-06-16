最高級　国産　山葡萄　やまぶどう　立体菱形　かごバッグ　二番皮　国産柿渋染め内布

最高級国産山葡萄やまぶどう立体菱形かごバッグ二番皮国産柿渋染め内布仕様横31×幅10×高さ23(全てセンチです) 人里離れた奥地の木々に巻き付いて自生するとても希少で丈夫な山葡萄の蔓を使用します。採取した蔓は、職人の手で丁寧に剥ぎ取り、長期間天日干しさせ乾燥させます。熟練職人によって編み目が緩まないように、蔓の一番上にあるオニ皮を剥き柔らかい面を丁寧に編み込みました3㎜以下の細い蔓を使用し菱形をお作りいたしますが下地から作り上げる立体編みはさらに難しい技術が必要となり熟練の職人でないとお作り出来ないお品物でございます立体編みにする事により繊細で美しいバッグとなっております表面は柔らかく仕上げてございますので、使いはじめからひっかかりが少なく、デリケートなお洋服やお着物を着る方にもオススメです。蔓の幅が細ければ細いほど編むのに時間と工数がかかりますが、こちらの商品は極細を立体で編んでおり作成には数ヶ月はかかります。使い込むほどに素材の風合いが美しさを増し艶が出てきますので、時の経過と共に、色合いの変化を楽しめることが大きな魅力です。また、その色合いから季節を問わずに1年中ご使用出来ます。内部の内布には最高級の国産柿渋塗りの生地を使用しております実際に商品を手に取ってご覧頂けますと分かりますが、輸入物と比べますと材質、デザインともに比較できないほど良い出来となっております一番皮とは…外側樹皮にほとんど手を加えずありのままの状態で編み込んだものですその為お色はシックな濃いめで自然の蔓の味わいを存分に感じられます二番皮とは…一番皮の外側をむいて中の綺麗な柔らかい部分のみを使用したものですその為非常になめらかな手触りでマイルドな優しいお色に仕上がります編みかたによっては職人様の技術がものをいう大変難しい皮です(当方は山形県の職人様のお品物でございます)



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