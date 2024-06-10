ブラック★ストール★マフラー★男女兼用

ご覧頂きありがとうございます。大判サイズのストールマフラーです。薄手のガーゼのような軽い素材でシンプルなブラックなのでシーズン問わず使え重宝しました。かさばらずバッグで持ち運びにも便利なサイズです。カラー：ブラック寸法：全長約176㎝(フリンジ含む)幅約75㎝平置き素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。タグがなく素材やブランドなど詳細がわかりません。その為お安く出品致します。それら含めホームクリーニング後自宅保管した中古品につき完璧を求める方は購入をお控えください。丁寧に梱包しメルカリ便匿名配送にてお送り致します。たたみシワご容赦ください。ヨウジヤマモトワイズマルタンマルジェラMM6アンドゥムウルメステールリックオウエンスロンハーマンアソースメレユナイテッドアローズファリエロサルティなどお好きな方いかがでしょうか！カラー···ブラック柄・デザイン···無地



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