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ブラック★ストール★マフラー★男女兼用
商品番号 D84005668904
商品名

ブラック★ストール★マフラー★男女兼用
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 2,128 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。大判サイズのストールマフラーです。薄手のガーゼのような軽い素材でシンプルなブラックなのでシーズン問わず使え重宝しました。かさばらずバッグで持ち運びにも便利なサイズです。カラー：ブラック寸法：全長約176㎝(フリンジ含む)幅約75㎝平置き素人採寸につき多少の誤差ご容赦ください。タグがなく素材やブランドなど詳細がわかりません。その為お安く出品致します。それら含めホームクリーニング後自宅保管した中古品につき完璧を求める方は購入をお控えください。丁寧に梱包しメルカリ便匿名配送にてお送り致します。たたみシワご容赦ください。ヨウジヤマモトワイズマルタンマルジェラMM6アンドゥムウルメステールリックオウエンスロンハーマンアソースメレユナイテッドアローズファリエロサルティなどお好きな方いかがでしょうか！カラー···ブラック柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/assessor245803.html
http://narcologia.ru/goods/calling366150.html
http://narcologia.ru/goods/tenet681163.html

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