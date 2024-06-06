ほぼ未使用ラシット 今期A4入る2wayバッグ

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全体的に大変きれいです。濃紺に青紫のモノグラムになります。ショルダーベルトで斜めがけできます。保存袋付き。2WAYトートバッグ(CE-595)¥18,700（税込）◆2WAYTOTEBAG(CE-595)◆以前販売して人気のデザインのバッグをモノグラムナイロンの素材を使って復刻。短めのハンドル、レザーベルト、マチ薄のデザインですっきりとしたシルエットのバッグです。下部にタックを施しており、荷物を入れてた時に自然なふくらみのあるシルエットでお持ちいただけます。高さがあるのでペットボトルや折り畳み傘、A4サイズなどの収納も可能。ショルダーベルトが付属しているので、肩掛けでもお持ちいただけます。レザーショルダーなのですっきり上品な印象で持っても、別売りのテープショルダーでカジュアルダウンするのもおすすめ。《収納の目安》・長財布・500mlペットボトル・折り畳み傘(全長25cm)・A4ファイル・A5手帳・ポーチ(Sサイズ)・タオルハンカチ＜ポケット＞内装ポケット：オープンポケット×2、ファスナーポケット×1MadeinJapan持ち手高さ幅マチショルダー 重さ27.536 3111 100～119 350