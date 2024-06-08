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商品詳細
ブランド：ティファニー商品名：1837スマイル ブックマーカー ブックマーク 栞 しおり 男女兼用 ユニセックス オールド ヴィンテージ ビンテージ 読書材質：シルバー925サイズ：直径5.1cmコンディション：シルバー特有の小傷はありますが比較的美品です。付属品：袋画像にある本は参考であり付属しません。○出品にあたりシルバー磨き、超音波洗浄を施しております。○あくまで一度人の手に渡った商品です。○質問や追加写真の要望などは気兼ねなくお問い合わせください。○配送等のご要望もあれば事前にご連絡ください。宜しくお願いします。NO,（E）コぴ107
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ティファニー ブックマーカー スマイル 1837-
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ティファニー ブックマーカー スマイル 1837 | greenet.fr
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