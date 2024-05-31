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千宗旦　瓢箪画賛巧芸幅　講談社　工芸　桐箱　掛軸　紙本です。
商品番号 O58166344910
商品名

千宗旦　瓢箪画賛巧芸幅　講談社　工芸　桐箱　掛軸　紙本です。
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは総丈139.0X27.0cm内寸57.0X17.5cm読み：瓢箪の　達磨に成も　とふかなり　あしの葉にのる　程の身なれば千宗旦（せんのそうたん、せんそうたん、1578年2月7日（天正6年1月1日）-1658年12月19日（万治元年11月19日））江戸初期の茶人。利休の孫。号、元伯・咄々斎(とつとつさい)。茶道家千家の再興に努めた。子の宗左・宗室・宗守を分家させて、表・裏・武者小路の三千家の基礎を築いた。長期自宅保管品になります。中古品なのでご理解いただける方にご購入願います。茶道具　茶道　茶の湯　釜　禅語　墨蹟　書　表千家　裏千家　宗徧流　遠州流　茶碗　棗　茶入　日本画　水墨画　利休書の形式···掛け軸・掛軸
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