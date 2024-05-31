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- 千宗旦 瓢箪画賛巧芸幅 講談社 工芸 桐箱 掛軸 紙本です。
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商品詳細
サイズは総丈139.0X27.0cm内寸57.0X17.5cm読み：瓢箪の 達磨に成も とふかなり あしの葉にのる 程の身なれば千宗旦（せんのそうたん、せんそうたん、1578年2月7日（天正6年1月1日）-1658年12月19日（万治元年11月19日））江戸初期の茶人。利休の孫。号、元伯・咄々斎(とつとつさい)。茶道家千家の再興に努めた。子の宗左・宗室・宗守を分家させて、表・裏・武者小路の三千家の基礎を築いた。長期自宅保管品になります。中古品なのでご理解いただける方にご購入願います。茶道具 茶道 茶の湯 釜 禅語 墨蹟 書 表千家 裏千家 宗徧流 遠州流 茶碗 棗 茶入 日本画 水墨画 利休書の形式···掛け軸・掛軸
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