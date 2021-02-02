【新品】jouetie ROXYコラボ バイカラーキャミチュニック

【週末限定お値下げ中です】即購入OK◼︎jouetie×ROXYコラボ完売商品バイカラーキャミチュニックBLACKレトロな雰囲気のあるキャミチュニック。半袖やロンTに重ねて着用するのも可愛いです。胸元にはコラボオリジナルモチーフが刺繍で入っているのもポイント。お色がブラックなので色物とも合わせやすく、着回しがきくと思います。まだまだ暑い日が続くので今の時期にオススメです^^【サイズ】バスト78cm/総丈73.5cm/計量約186g総丈は肩紐の結ぶ長さによって若干調整可能です。新品タグ付きですが、自宅保管であることをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。



ROXY バイカラーキャミチュニック[品番：MKSW0036362]｜jouetie（ジュエティ）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



jouetie ROXY バイカラーキャミチュニック（ベージュ）



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