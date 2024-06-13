新品ラディエイトスコットクラブ系列シフォンドッキングシアーブラウス定価11000

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スコットクラブ系ブランド、ラディエイト。新品タグ付き.定価は11000円です。お色は、オフホワイト。サイズは、M（9号）実寸、着丈約68cm（後ろで採寸、後ろが前より11cm長め）袖は5分くらいです。前裾にゴム入り。身頃部分は裏地付きです。送料こみ、お値下げはできません。複数ご購入いただきましたら、送料分のお値下げは可能ですので、ご購入前にコメント下さい。柄・デザイン···無地ネック···Vネック