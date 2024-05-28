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グッチ　レディース　Tシャツ
商品番号 G56779263473
商品名

グッチ　レディース　Tシャツ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチのレディースTシャツです。グッチのロゴは後ろにございます（画像5枚目ご参照下さい）色…スモークピンクサイズ…表記S身幅約44cm×着丈約51cm数回着用している中古品となりますのでご理解頂ける方宜しくお願いいたします
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