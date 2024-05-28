グッチ　レディース　Tシャツ

グッチのレディースTシャツです。グッチのロゴは後ろにございます（画像5枚目ご参照下さい）色…スモークピンクサイズ…表記S身幅約44cm×着丈約51cm数回着用している中古品となりますのでご理解頂ける方宜しくお願いいたします



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