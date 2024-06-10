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バーバリーロンドン キャミソールチュニック フレアキャミソールバーバリーチェック
商品番号 N62860300996
商品名

バーバリーロンドン キャミソールチュニック フレアキャミソールバーバリーチェック
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 6,542 円
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商品詳細

BurberryLondon・新品タグ付・サイズL/平置き肩紐含む丈約68脇部身幅約47～（ゴム入り伸びます）・ポリ80コットン20・ベージュ◆色違いピンクも出品中◆ふんわりフレアーなラインが可愛い♪胸元リボン◆海外ブランドの中古品や新品を取り扱うブランドショップで購入☆値下げ交渉は複数購入のみティアードキャミソール142221300
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