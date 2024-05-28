Reve de Femme　シャツ

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商品詳細
綿75%麻25%サイズF七分袖定価9450円新品、未使用自宅保存だった事をご理解の上ご購入をお願いいたします。#レーヴドファーム色...ベージュ柄・デザイン...総柄テイスト・シーン...カジュアル
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