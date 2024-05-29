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【正規品】ヴィトンマフラー
商品番号 K67393942745
商品名

【正規品】ヴィトンマフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィトン直営店にて数年前に購入。☆正規品の美品になります☆ルイヴィトンマフラーカシミヤ100％　M76336・大判タイプのマフラーストール素材...カシミヤ100%サイズcm幅約40全長約170数回使用しただけでとても綺麗です！定価約14万にて購入した物になります。
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