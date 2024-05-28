【高級】オーロラクォーツ ネックレス 50g

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商品詳細
人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然のオーロラクォーツのネックレスです。石サイズ：約59*39*17mm重量：50g*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneオーロラクォーツ#Worldstone各種手彫り*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #オーロラクォーツ #ライモナイト
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