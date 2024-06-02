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ヴィヴィアンウエストウッド 牛革 長財布 カードケース 小銭入れ 使い勝手◎
商品番号 P32857149180
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド 牛革 長財布 カードケース 小銭入れ 使い勝手◎
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 8,127 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※この他にもサイズ違い、色違い等を多数出品中です。複数割引、お気軽にお問い合わせ下さい。ブランド：ヴィヴィアンウエストウッド　　　　　VivienneWestwoodコンディション：新品未使用実寸サイズ：９×１６ｃｍディテール：お札入れ　　　　　　小銭入れ　　　　　　カードポケット×3　　　　　　定期入れ×1カラー：画像参照素材：エナメルレザー
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