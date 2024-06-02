ヴィヴィアンウエストウッド ヴィンテージ本革バック ...

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期間限定出品です。購入希望の方がいらっしゃいましたらとりあえずメッセージ頂けたらと思います。カラー···ブルートートバッグ種類···トートバッグ素材···綿(キャンバス/帆布)、レザー(本革)柄・デザイン···ストライプ特徴···A4サイズ収納可(大容量)10年以上前のヴィンテージ品になります。当時岩田屋購入の正規品です。その当時気に入りすぎてすぐ２つ目を購入しに行きましたが、売り切れておりかなり探し回りました。同じものを持っている方を見たことがないほどレアな商品になります。お気に入りすぎて2回程度しか使用してません。自宅保管、ヴィンテージ品のため傷や汚れは写真を参照してください。自己紹介参照してご購入よろしくお願いします。