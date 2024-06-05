早い者勝ち MATIN KIM マーティンキム Tシャツ ブラック

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ご覧いただきありがとうございます♡#Storeマロン୨୧です♡韓国ブランドマーティンキムのクロップドTシャツになります！1枚でオシャレに決まります♪♪韓国直営店購入正規品です！カラーブラックサイズフリー着丈47cm肩幅36cm身幅43cm袖丈16cm※画像は手元にあるものの中の一つとなります。入念に検品しておりますが個体差があるため、神経質な方はご購入をお控えください。 製造工場からの購入の為、長期余剰品やB品もあり、吊り下げタグのないものもあります。生産時期により素材やタグが現行品と若干異なる場合もあります。・検品は行っておりますが、海外製品のため小さな傷や凸凹へこみ、製造過程により生じた匂い、作りの甘い部分がある場合がございます。※海外インポート商品につき検品基準も日本とは異なるため、縫製の甘さ等ある場合がございます。※お客様都合での返品および交換には対応出来かねますが、万が一商品に明らかな不備がある場合は評価前にコメントよりご連絡ください。#MATINKIM#マーティンキム#Tシャツ#ブラック2