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【新品】Lサイズ 白 メゾンキツネmaison kitsune
商品番号 K71304322598
商品名

【新品】Lサイズ 白 メゾンキツネmaison kitsune
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,520 円
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商品詳細

【新品】白メゾンキツネユニセックスLサイズ身幅約58㎝：着丈約73cm×：肩幅約53cm＊素人寸法の為多少の誤差あり発送前に検品はしておりますが小さなほつれ、汚れ、畳ジワ等ご了承ください。海外製品になります。完璧をお求めの方、繊細な方は購入をお控えください。
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