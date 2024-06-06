大きいサイズ　リリアンビューティー　ブラウス



【Selection】グラデーションドット ウェーブサテンブラウス



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コンパクトサテン ボウタイブラウス



イタリア製素材 グラデーションリーフ プリントブラウス



リバティプリント生地使用 バルーンプリントブラウス



Sprout.】ナイロンストレッチ プルオーバーブラウス[セットアップ可 ...



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Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ】 海島綿カットジャカード スタンドカラーブラウス ...



【S・Mサイズ】バックサテン ボウタイ風ブラウス［セットアップ可］



リネンライクヴィンテージ プルオーバーブラウス［同素材商品あり］



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リバティプリント生地使用 猫プリントブラウス



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【S・Mサイズ】ウール タータンチェックブラウス

シックだけど派手さのあるブラウスになります。タグのところに茶色サビの様な汚れが付いていましたが、多分、クリーニングタグのホチキスをつけっぱなしにしていた時についたシミだと思います。その他、特に気になる所はなかったので美品だと思います。サイズLと明記あり定価2〜3万円位の品素材ポリエステル 100%おおよそのサイズ（cm）ですが、着丈75身幅53袖丈56裾のスリット16折りたたみ発送しますので折ジワが出来る可能性があります。その他見落としがあるかもしれません。中古品とご理解の上、ご購入下さい。大きいサイズ11〜13号Lリリアンビューティー