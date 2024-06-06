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大きいサイズ　リリアンビューティー　ブラウス
商品番号 T58577817510
商品名

大きいサイズ　リリアンビューティー　ブラウス
ブランド名 リリアンビューティー
特別価格 税込 1,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シックだけど派手さのあるブラウスになります。タグのところに茶色サビの様な汚れが付いていましたが、多分、クリーニングタグのホチキスをつけっぱなしにしていた時についたシミだと思います。その他、特に気になる所はなかったので美品だと思います。サイズLと明記あり定価2〜3万円位の品素材ポリエステル　100%おおよそのサイズ（cm）ですが、着丈75身幅53袖丈56裾のスリット16折りたたみ発送しますので折ジワが出来る可能性があります。その他見落としがあるかもしれません。中古品とご理解の上、ご購入下さい。大きいサイズ11〜13号Lリリアンビューティー
http://narcologia.ru/goods/flight832128.html
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