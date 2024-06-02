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【SHIPS】スリットスリーブブラウス
商品番号 P34385689763
商品名

【SHIPS】スリットスリーブブラウス
ブランド名 シップスフォーウィメン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シップスのキレイめブラウスです。着ると洗練されたラインに仕上がります！お色はオフホワイト。数回使用しておりますが、傷や汚れはなくキレイな状態です。使っていただける方、いかがでしょうか^_^以下、公式サイトより引用です↓シップス（レディース）（SHIPSforwomen）のスリットスリーブブラウス。きれいなドレープ感、落ち感がポイントのブラウスです。触ったときに少しひんやりとした涼しさがあるのが特徴の生地です。袖のスリットが気になる腕周りをカバーしつつ、全体的に丸く女性らしいシルエットにしています。通勤はもちろん、デニム合わせにもおすすめです。イージーケアなのも嬉しいポイント。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－生地の厚み：薄手伸縮性：無透け感：ホワイトのみやや有光沢感：有水洗い：可－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－【スタッフ着用コメント】身長：１５６ｃｍ／体型：細身／普段サイズ：３６／着用サイズ：ＯＮＥ　ＳＩＺＥサイズ感：全体的にゆったりとしていて、体の泳ぐシルエットです。ヒップの隠れる丈感でした。コメント：さらっとした素材で軽い着心地◎オフィスにもデイリーにも活躍してくれそう。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－[型番:311520533]カラー:オフホワイトサイズ:ＯＮＥ　ＳＩＺＥ　バスト:141　着丈:68　ゆき丈:50.5(cm)性別タイプ:レディース素材:オフホワイト：キュプラ６５％、ポリエステル３５％原産国:オフホワイト：日本
http://narcologia.ru/goods/scissoring876696.html
http://narcologia.ru/goods/ordering894979.html
http://narcologia.ru/goods/peroration872415.html
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