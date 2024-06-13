専用です✨ \\6点おまとめ+バッグ2点/アメリカンホリック+アースグルカパンツ他

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ご確認ください(*^^*).①SEASONREASON/シーズンリーズン2wayサマーニットニットベストトップスsizeM/ゆき丈約30身幅55着丈54薄いグレー系.②NAUWCLOSET(ナウクローゼット)白ロゴTシャツsizeL/肩幅53袖丈18身幅53着丈(前)57(後)63Lサイズですがフリー感覚で着ていただけると思います.③AmericanHolic(アメリカンホリック)半袖ビッグシャツチェックシャツsizeフリー/肩幅54袖丈23.5身幅49.5着丈(前)60(後)67コットン.④earthmusic\u0026ecology/アースグルカパンツsizeM/ウエスト35渡り33股下59股上32着丈87▪左足の後ろ側にうっすらシミがあります.⑤OFALO白TシャツsizeM/肩幅53袖15.5丈着丈54身幅54ポリエステル、コットン.⑥naturalcouture/ナチュラルクチュールギンガムチェックブラウスシャツsizeフリー/ゆき丈55身幅63着丈63コットン100%…………………………………………⑦赤ラインミニトートバッグ横30×縦21×マチ12cm持ち手の長さ約32cm⑧グレージュトートバッグ横41×縦30×マチ約8.5cm持ち手の長さ約43cm#ユキSHOP一覧