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jamieエーエヌケー スタッズ合皮BAG
商品番号 G18913315002
商品名

jamieエーエヌケー スタッズ合皮BAG
ブランド名 ジェイミーエーエヌケー
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地数回使用しましたが傷汚れなど、は無いです肩から掛けれます。肩ベルトはカバンの中に入れて保管しておりました。エアパッキンに包んで発送致します。最短発送日11/2即購入⭕️値下げ❌Fたて、よこ、マチ26cm28cm（フラップ部分31cm）15.5cm#地雷#地雷系#地雷服#量産#量産型#ジェイミー#ジェイミーエーエヌケー#jamieエーエヌケー#スタッズ合皮BAG#サブカル#病み系#ゴスロリ#バッグ#かばん
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