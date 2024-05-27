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【LORISTELLA/ロリステッラ】レザーバッグサイズ：底辺37cm高さ26cmマチ13cm(A4サイズ収納可)ショルダーベルト117cm(長さ調節可能)カラー：グレーB商品状態：未使用に近い(数回程度の使用)※少々汚れあり(写真最後、印箇所)購入価格：30,800円IENAオンラインストアにて購入【LORISTELLA(ロリステッラ)】美しいフォルムと上質なレザーがエレガントな雰囲気を演出してくれるトートバッグ。きちんと感を出したい通勤スタイルにおすすめです。ノートパソコンも入るサイズ感は、リモートワークにも。ショルダーベルトは金具で簡単に取り外し可能なので、気分やコーディネートに合わせて楽しめます。LORISTELLA(ロリステッラ)2005年にイタリアで設立したブランド。厳選したレザーやファブリックを用いた、モダンで革新的なデザインと、MadeinItalyのクラフトマンシップが融合したレザーグッズを展開。#loristella#ロリステッラ#レザーバッグ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#2wayバッグ#オフィスカジュアル#IENA#イエナ※注意※使用回数は1、2回ですが少々汚れがございます。また、素人保管となりますのでその点をご理解いただき、ご購入をお願いいたします。発送対応は平日のみとなりますので、ご了承ください。