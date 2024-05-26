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【人気 美品】FENDI フェンディ ミニハンドバッグ 黒 ラバー素材
商品番号 C75633188801
商品名

【人気 美品】FENDI フェンディ ミニハンドバッグ 黒 ラバー素材
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 6,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

brand：FENDIフェンディスモールハンドバッグ　ミニハンドバッグカラー:ブラック　黒色材質:ラバー　ゴム⭐︎ハイブランドFENDIのミニハンドバッグです。⭐︎見た目が可愛すぎて購入しましたが、最近出番が無いので出品します。⭐︎正規店での購入時、スカーフがSETだったと思いますがバッグのみになります。⭐︎状態綺麗です。⚫︎実寸サイズ　縦幅→13cm　横幅→15cm　まち→5cm　持ち手高さ→7cm※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい。※あくまで中古品になりますので、神経質な方はお控え願います。
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