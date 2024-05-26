【人気 美品】FENDI フェンディ ミニハンドバッグ 黒 ラバー素材

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商品詳細
brand：FENDIフェンディスモールハンドバッグ ミニハンドバッグカラー:ブラック 黒色材質:ラバー ゴム⭐︎ハイブランドFENDIのミニハンドバッグです。⭐︎見た目が可愛すぎて購入しましたが、最近出番が無いので出品します。⭐︎正規店での購入時、スカーフがSETだったと思いますがバッグのみになります。⭐︎状態綺麗です。⚫︎実寸サイズ 縦幅→13cm 横幅→15cm まち→5cm 持ち手高さ→7cm※素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい。※あくまで中古品になりますので、神経質な方はお控え願います。
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