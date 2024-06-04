COACH 37415 コーチ トートバッグ レザー ブランドバッグ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。◆説明お手ごろサイズのCOACHバッグです。使用感はありますが、全体的に綺麗です。汚れに強いレザーで長く使っていただけます。無言購入OKです！ご購入お待ちしております。◆サイズタテ22cmヨコ32cmマチ10cmハンドル32cmショルダー最大120cm◆購入元ブランドリユース取り扱い、日本流通自主管理協会(AACD)に加盟店で購入した、査定済みの品物です。◆注意点トラブル防止の為、中古品に理解のある方のみご購入をお願いします。神経質な方は御遠慮ください。カラー···ブラック柄/種類···レザー・スウェード系
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