アニヤハインドマーチ　マキシジップサッチェル

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革アニヤのショルダーバッグです。使いやすくよく使用していました♪目立った汚れ等はないですが若干角スレがあります。※3枚目、4枚目参照
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ANYA HINDMARCH『MAXI ZIP SATCHEL』 | AniR's JoRNAL
マキシジップサッチェル/ショルダーバッグ/レザー/PUP/2114107-29//2WAY ハンドバッグ
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アニヤハインドマーチ（ANYA HINDMARCH）Maxi｜Zip｜Cross｜Body｜マキシ｜ジップ｜クロスボディ｜ショルダーバッグ｜レザー｜黒｜2WAY｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（238440）
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