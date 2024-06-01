田園詩ストリートオルガンの可愛いワンピ―ス

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商品詳細
ストリートオルガンのブラウン半袖ワンピース。丸襟と胸部分の可愛い小花刺繍。裾部分にも。胸囲48㌢丈115㌢背中ファスナーです。 ウエストに施されていた長い太めの飾りリボンは取り外してしまいました。(かなり大げさな飾りリボンだったので動作に邪魔になっていまして)８月２８日お値下げいたしました。７3００円→７０００円ピンクハウスのカテゴリーをお借りしております。カラー...ブラウン柄・デザイン...無地
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