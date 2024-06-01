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田園詩ストリートオルガンの可愛いワンピ―ス
商品番号 I20342254323
商品名

田園詩ストリートオルガンの可愛いワンピ―ス
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートオルガンのブラウン半袖ワンピース。丸襟と胸部分の可愛い小花刺繍。裾部分にも。胸囲48㌢丈115㌢背中ファスナーです。　ウエストに施されていた長い太めの飾りリボンは取り外してしまいました。(かなり大げさな飾りリボンだったので動作に邪魔になっていまして)８月２８日お値下げいたしました。７3００円→７０００円ピンクハウスのカテゴリーをお借りしております。カラー...ブラウン柄・デザイン...無地
http://narcologia.ru/goods/financier41160.html
http://narcologia.ru/goods/choice71285.html
http://narcologia.ru/goods/ordering776579.html
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