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ルイ・ヴィトン モノグラム イディール　スピーディ 30
商品番号 O41005249643
商品名

ルイ・ヴィトン モノグラム イディール　スピーディ 30
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 37,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色は落ち着いたシックなブラウンです。廃盤のレアな可愛らしいスピーディです。早い者勝ち！！直営店で購入した本物です。多少の経過劣化や褪色はありますのでご了承くださいませ。別売のショルダー付きです！ショルダーや、斜め掛けにも出来ます！保存袋もあります。丁重に発送致します。
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