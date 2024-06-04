ルイ・ヴィトン モノグラム イディール　スピーディ 30

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色は落ち着いたシックなブラウンです。廃盤のレアな可愛らしいスピーディです。早い者勝ち！！直営店で購入した本物です。多少の経過劣化や褪色はありますのでご了承くださいませ。別売のショルダー付きです！ショルダーや、斜め掛けにも出来ます！保存袋もあります。丁重に発送致します。