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ローブドフルール dea グロッシー ツイード ドレス
商品番号 D13444601288
商品名

ローブドフルール dea グロッシー ツイード ドレス
ブランド名 ローブドフルール
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売していて、今は販売していない商品です。♡カラー:ピンク♡サイズ:S♡着用回数:5回程♡目立つ傷汚れ等ございません。素人検品のため見落とし等あるかもしれません。ご了承ください。気になる箇所ありましたら、お写真追加しますのでコメントください。#キャバドレス#Sugar#ローブドフルール#ピンク#ツイード
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