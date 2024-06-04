ローブドフルール dea グロッシー ツイード ドレス

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完売していて、今は販売していない商品です。♡カラー:ピンク♡サイズ:S♡着用回数:5回程♡目立つ傷汚れ等ございません。素人検品のため見落とし等あるかもしれません。ご了承ください。気になる箇所ありましたら、お写真追加しますのでコメントください。#キャバドレス#Sugar#ローブドフルール#ピンク#ツイード