MICHEAL KORS ショルダーバッグ

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ブラックショルダー外してハンドバッグにも！色んな場面で使える万能バッグです！冠婚葬祭、お子様の行事事などに是非！サイズ横23縦19マチ12ショルダー部分約110cmから127cm7段階調整可能です素人採寸のためご理解ください。目立った汚れはありませんが自宅保管ですので完璧品をお求めの方は御遠慮下さい。
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