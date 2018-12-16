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23区　カンクリーニ　ブラウス38
商品番号 V70616009603
商品名

23区　カンクリーニ　ブラウス38
ブランド名 ニジュウサンク
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

23区定番のイタリアCanclini社のブラウスです！2023年春購入水色×白ストライプ38（9号）定価16940仕事で名札をしており何度か左胸に刺しています。画像だとわかりにくいですが最後の写真をご確認ください。そのためやや難ありとしておりますが名札の針程度の穴で遠目にはわかりません。これからの季節ニットの下などにもまだまだ使っていただけると思います！20回程度の着用、自宅洗いしております。中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/tenet498963.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi818747.html
http://narcologia.ru/goods/response976942.html
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