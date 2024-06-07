70s MISSONI SPORTイタリア製 スキッパー カラフル 総柄

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✔️即購入大歓迎❗️✔️おまとめ買いがお得です❗️是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique✓状態使用感はあるが汚れやダメージは気にならない程度【状態追記】軽度の毛羽立ちあり✓カラーカラフル系マルチカラー✓表記サイズM✓実寸サイズ(平置き採寸単位cm)肩幅39身幅44.5着丈60袖丈22.5※多少の誤差あり✓素材コットン＜参考情報＞✓品名ユーロ古着イタリア製MISSONISPORTmissonisportミッソーニスポーツMissoniSportスキッパーシャツカットソーマルチボーダー刺繡ロゴ半袖Y2K70s80s90s70年代80年代90年代ヴィンテージ好配色ビンテージ大人可愛いvintage大人気昭和レトロ流行お洒落クラシカルユーロオリエンタルヨーロピアンアメリカンユーズドレトロVINTAGEVintageusedold希少一点物好配色個性的個性派年代物当時物モダンロキエグリモワールサンタモニカフラワー高円寺下北沢中目黒代官山吉祥寺古着屋古着女子◉古着のため、しみや傷等を見落とす場合がございます。ご了承くださいませ。◉USEDの範囲内と判断した細かなものにつきましては説明を省いている場合がございます。また年代物の場合、目には見えない経年変化や生地の劣化等がある可能性がございます。◉古着、ヴィンテージになりますので、多少のシワ、キズ汚れ、特有の匂いなどはあらかじめご了承ください。◉生地・色名・状態に関しては出品者の主観で判断しておりますので、何卒ご了承ください。◉画像と実物のお色に多少の相違がある場合がございます。◉包装は簡単なものになります。リサイクル資材を利用します。圧縮して梱包する事もあります。発送の際の畳じわ、配達時の型崩れ等など、ご理解のほどよろしくお願いいたします。◉ご購入後に配送方法を変更する事があります。是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique823