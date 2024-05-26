【極美品✨希少】COACH コーチ　ミニショルダーバッグ マックスクロスボディ

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商品詳細
○アイテムコーチcoach現行品ショルダーバッグクロスボディバッグマックスクロスボディ ナイロンブラックレディース メンズ ユニセックス○サイズ縦20cm横17cmマチ5cmcmショルダー紐85〜135cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態使用感の少ない綺麗な状態です！○カラーブラック 黒○素材ナイロン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品no.357
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