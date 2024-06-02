トランクキャリー ネイビー Lサイズ 軽量 大容量 デザイン 可愛い ダイヤル

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♢デザイントランクケース♢おしゃれデザイントランクキャリーカラー：ネイビー紺NAVY4輪。タイヤで安定性。移動楽々♪沢山のポケットつきで小物の収納もＯＫ豊富なカラーバリエーション♪ダイヤルロック式。TSAロック搭載、旅行を快適に。寸法：Lサイズ（本体内寸）約H69×W47×D30cm ※車輪約5cm(高さには含まれていません。) 重さ：4.7kg容量：約80リットル泊数：目安1週間以上素材：ABS※初期No.000でつまみを上下にスライドさせるとファスナー部分の鍵が開きます。鍵はかけない状態でお送りいたしますので簡単にワンタッチで開きますので、ご安心下さい。他カラー＆サイズ↓#6coco1気をつけてはございますが、まれに小さな傷がある場合がございます。ご理解いただいてのご購入お願い致します。キャリーケースかわいいトランクケース旅行４輪送料無料人気大容量おしゃれ TSAロック 国内旅行 海外旅行収納大容量大きいサイズ旅行用品の種類...スーツケース・キャリーケースカラー...ブルー