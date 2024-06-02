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- エスニック♥ゲリコットン ドルマンロングカーディガン
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商品詳細
ゲリコットンがカッコイイ！お袖もドルマンでよきよき(*´꒳`*)ロング丈もオススメです♥⚠︎出品に迷いがあるためお値下げ不可⚠︎タグはありませんが新品未使用※あくまでも素人の検品です。少しでも気になられる方はご購入をお控え下さい。※エスニック衣料にご理解のある方に。MALAIKAマライカgoaAminayulチチカカチャイハネAICshanti2のぼり旗 古布 家紋 着物リメイク柿渋染め 草木染め 大漁旗 藍染め浴衣リメイク 黒檀染めモン族民族ヤオ族ミャオ族アカ族民族衣装アジアン、エスニック、オリエンタル、ボヘミアン、ヒッピー、などお好きな方にもおすすめです☜(ˆoˆ)ツンッ着丈···ロングカラー···ブラックフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬
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