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エスニック♥ゲリコットン ドルマンロングカーディガン
商品番号 H77807093169
商品名

エスニック♥ゲリコットン ドルマンロングカーディガン
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲリコットンがカッコイイ！お袖もドルマンでよきよき(*´꒳`*)ロング丈もオススメです♥⚠︎出品に迷いがあるためお値下げ不可⚠︎タグはありませんが新品未使用※あくまでも素人の検品です。少しでも気になられる方はご購入をお控え下さい。※エスニック衣料にご理解のある方に。MALAIKAマライカgoaAminayulチチカカチャイハネAICshanti2のぼり旗　古布　家紋　着物リメイク柿渋染め　草木染め　大漁旗　藍染め浴衣リメイク　黒檀染めモン族民族ヤオ族ミャオ族アカ族民族衣装アジアン、エスニック、オリエンタル、ボヘミアン、ヒッピー、などお好きな方にもおすすめです☜(ˆoˆ)ツンッ着丈···ロングカラー···ブラックフード···フードなし季節感···春、夏、秋、冬
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