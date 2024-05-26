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新品☆COACH(コーチ) ホワイト ブラック アニマル レザー 折り財布
商品番号 F65878910182
商品名

新品☆COACH(コーチ) ホワイト ブラック アニマル レザー 折り財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 7,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨セール＆無料ラッピング承ります✨COACH(コーチ)ブラックホワイトアニマルチャーム付きレザー二つ折り財布#lalaおすすめ◆フロントに輝くブランドロゴがエレガント◆中身を取り出しやすく、たっぷり収納してもコンパクトにまとまります■サイズ：約横10.5cm×縦9cm×厚み2.5cm■重　さ：約95g■素　材：レザー■仕　様・開　閉：スナップ式・外　部：ファスナー式小銭入れ×1・内　部：お札入れ×1、オープンポケット×2、カードポケット×3、IDポケット×1✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼〈発送方法〉追跡ありのメルカリ便にて発送させて頂きます。発送方法はご相談頂ければ、変更も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。〈返品・交換〉検品後に発送させて頂いておりますが、万が一傷や汚れなどがありましたら、お気軽にお申し出ください。返品、交換承ります。〈アフターケア〉国内の全てのショップにてアフターケア・メンテナンス受けられますのでご安心下さい。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼※商品について私自身がアメリカロサンゼルスにて購入した正規品、本物です。国内へ持ち込む際に関税等も支払いしております。そのため、為替によって価格に変動がございますのでご了承ください。コピー商品等は一切取扱っておりませんので、安心してご購入ください✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼#レディース#メンズ112
http://narcologia.ru/goods/perpetual196646.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit700386.html
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