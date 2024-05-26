オーストリッチのバッグ 信頼のJRAマーク付き

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ご覧頂きありがとうございます。オーストリッチのバッグで、JRAマークのタグ付きです。年代物ですが、使用回数２〜３回で状態は悪くないと思います。目立った傷や破損はなく、これからも十分に使って頂けます。購入時、三越デパートで約１５万円でした。だいたいのサイズですが縦約２６センチ、横約２８センチ(１番膨れている場所)マチは底の１番広い場所で１３センチ多少の誤差はご了承下さいませ。内部はフェルト素材加工ブラックの保護袋つきです。ゆうパックでの発送になります。ご質問などありましたらお気軽にご相談ください。宜しくお願い致します。※JRAマークとはこのマークは、クロコダイルや財布やカバン、ベルトなどの製品が「ワシントン条約\"\"CITES\"\"」の規定に基づき、適法に輸入された皮革を用い、丹念に仕上げられた価値のある日本製品であることを証明するものです。