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axes femme　ブラウス　ミドルスカート
商品番号 F90694551676
商品名

axes femme　ブラウス　ミドルスカート
ブランド名 アクシーズファムポエティック
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクシーズファムのヴィンテージサテンフリルブラウスとスカートの2点セットです。ブラウスの色はキナリで、ヴィンテージサテンを使用した光沢感のあるブラウスです。手首の部分にもリボンがついています。ブラウスの首元のリボンは取り外し可能です。スカートの色はサックスで、ハートの模様が入っており、スカートのリボンにはストライプ柄が入っています。（写真8枚目参照）即購入可能です。ブラウス、スカートともに試着のみ（ブラウスはタグ付き）ですが、神経質な方はご購入をお控えください。らくらくメルカリ便で発送いたします。梱包サイズの規定の厚さに収まりそうにない場合、圧縮して発送する場合がございますのでご了承ください。発送までの日数は余裕を持たせて2～3日に設定しておりますが、準備が整い次第発送いたします。
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